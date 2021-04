Skandal um „Bananenpflücker“ im Schweizer Fußball!

Kaum hat man die Rassismus-Aufregung in Spaniens Primera Division so richtig realisiert, bricht bereits die nächste veritable Ungustiösität über den europäischen Fußball herein - diesmal betroffen: die Schweiz! Beim dortigen Super-League-Duell des FC Basel mit dem FC Vaduz ist mitten in eine Spielunterbrechung hinein für alle TV-Zuschauer und -Zuhörer eine kaum misszuverstehende Beschimpfung wahrzunehmen ...