Zusätzliche Teststraßen für den Bezirk Braunau

Die am Ostermontag beginnende Sperre des Bezirkes Braunau und die damit verbundenen Ausreisetests bereiten vor allem den Pendlern Sorgen - wir berichteten. Das Land hat daher beim Testangebot nochmals nachgebessert. Zusätzliche Testmöglichkeiten gibt es am Montag in Eggelsberg, Lengau, St. Pantaleon und Hochburg-Ach.