„Weiß nicht, wie ich das mit dem Testen hinkriege“

Ohne Test keine Ausreise, heißt es ab Ostermontag für die Menschen im Bezirk Braunau. Kein leichtes Unterfangen, wie Anton Barisic, der in Bergheim (Sbg.) beschäftigt ist, erzählt: „Ich wohne in Ostermiething und pendle täglich zur Arbeit nach Salzburg. Am Freitag habe ich zwei Stunden lang vergeblich versucht, einen Testtermin für Montag zu buchen!“ In dieselbe Kerbe schlägt Gabriele Knauseder, SPÖ-Bezirksvorsitzende: „Wir fordern für die Pendler weitere Teststraßen, es darf zu keinem Kollaps im Bezirk Braunau kommen.“