Harley-Treffen: „Erneute Absage wäre Katastrophe“

„Erneute Absage wäre Katastrophe“

Sollte es heuer erneut zu einer Absage kommen, müsste man sich deswegen in Kärnten keine großen Sorgen machen, meint Kielgas: „Der Vertrag wurde bereits bis 2024 verlängert. Und es wäre durchaus denkbar, dass man auch 2025 anhängen könnte.“ Das hört der Finkensteiner Bürgermeister Christian Poglitsch natürlich gern: „Trotzdem wäre eine erneute Absage eine Katastrophe für die Wertschöpfung in der Region. Schließlich verlängern die Tausenden Biker-Freunde die Hauptsaison rund um den Faaker See weit in den September hinein.“ Der Gemeindechef hofft, dass sich die Corona-Situation bis zum Sommer entspannt haben wird: „Ich blicke durchaus optimistisch in Richtung September.“