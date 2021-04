Debatte in Ramsau: Uhr für den Lawinenschutz tickt

Seit Herbst liegt das fertige Konzept für einen Lawinenschutz in Ramsau am Dachstein am Tisch. Zuerst scheiterte das Projekt am Eigentümer des Grundstücks. Nun ist die Frage nach der Finanzierung der Ablöse noch immer offen. Aber die Zeit drängt – sonst droht eine weitere Wintersaison ohne den Schutzwall.