Tande nach Horror-Sturz zurück in Norwegen

Der norwegische Skispringer Daniel Andre Tande ist nach seinem schweren Sturz beim Skifliegen in Planica wieder in seiner Heimat. Der 27-Jährige sei mit einem Ambulanzjet in Oslo gelandet und werde weiter medizinisch behandelt, erklärte Verbands-Sportchef Claas Brede Braathen am Freitag gegenüber norwegischen Medien.