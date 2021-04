Lange Warteliste für Rehapatienten nach Corona

Sehr gut ausgelastet

„Wir haben in Enns 60 Betten für neurologische und 60 für Lungenerkrankungen. Am Gmundnerberg sind es 150 Neuro-Betten. Mit Corona-Patienten sind wir sehr gut ausgelastet. Wir haben eine Warteliste bis in den Mai“, berichtet Bernhard Holzer, Geschäftsführer der beiden Rehakliniken.