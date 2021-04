Skitourengeher filmt riesige Lawine mit Handy

Jakob Lederer war Freitagmittag mit seiner Freundin auf dem Rückweg von einer Skitour auf das Sonnjoch (2292 Meter) im Tiroler Alpbachtal. Im hinteren Luegergraben kam er an der Faulbaumgartenalm vorbei, als er ein eigenartiges Geräusch hörte - „ich dachte zuerst an ein Flugzeug“. In Wirklichkeit war es eine mächtige Nassschneelawine, die von den steilen Flanken des Torkopfs (2116 Meter) herabdonnerte.