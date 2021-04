YouTube testet Designs: Dislike-Zähler vorm Aus?

Ähnliche Experimente hat es in der Vergangenheit auch schon bei Instagram gegeben. Die zu Facebook gehörende Foto-Plattform zeigte testweise in verschiedenen Ländern die Zahl der „Likes“ nicht mehr an. Instagram reagierte damit auf Vorwürfe, wonach soziale Netzwerke der mentalen Gesundheit schaden. Bei dem Versuch gehe es darum, dass die Menschen sich darauf konzentrieren „die Dinge zu teilen, die sie lieben“, erklärte eine Verantwortliche des Unternehmens. „Wir wollen nicht, dass der Eindruck entsteht, bei Instagram finde ein Wettbewerb statt.“