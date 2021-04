Klum schmeißt Kandidatin nach Panikattacke raus

Auf der Suche nach dem neuen „Germany‘s Next Topmodel“ kennt Heidi Klum keine Gnade. Am Donnerstag schickte die 47-Jährige ihre Kandidatinnen an deren Grenzen - und ließ sie in 122 Metern Höhe und nur mit Seilen gesichert ein Shooting absolvieren. Für „Topmodel“-Anwärterin Linda zu viel des Guten: Sie erlitt in luftiger Höhe eine Panikattacke und musste das Shooting abbrechen. Die Kosequenz: kein Foto von Heidi.