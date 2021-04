„Corona-Quartal“: Weniger Verkehr, weniger Opfer

„Einzig akzeptable Zahl an Toten ist null“

„Aber jeder Verkehrstote ist einer zu viel. Die einzig akzeptable Anzahl an tödlichen Verkehrsunfällen ist null. Deshalb sind weitere Maßnahmen nötig“, betont VCÖ-Sprecher Christian Gratzer. Die meisten Verkehrstoten gab es in Oberösterreich mit 15, vor Niederösterreich mit zwölf und der Steiermark mit sieben. Die niedrigste Anzahl weisen Vorarlberg und Burgenland mit je einem Todesopfer auf.