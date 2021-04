Fodas Job in Gefahr? Windtner spricht Klartext

Analyse nach Fehlstart

Windtner forderte eine sachliche Analyse des WM-Quali-Fehlstarts. „Jetzt heißt es, die Lehren zu ziehen, abzuhaken und sich voll auf die EM-Vorbereitung zu konzentrieren“, meinte der Oberösterreicher. Nach der Niederlage vor zwei Jahren in der EM-Quali in Israel hatte der Verbandschef noch scharfe Kritik an der Mannschaft geübt, diesmal übte er sich in Zurückhaltung. „Jetzt, wo die EM ante portas ist, können wir alles andere gebrauchen als starke Sprüche oder große Rochaden.“