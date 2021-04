Gegen trägen Darm ist ein Kraut gewachsen

Im Frühling bietet die Natur eine reiche Auswahl an Kräutern, mit denen sich die Verdauung natürlich ankurbeln lässt. Viele davon wachsen auch im Garten oder auf dem Fensterbrett. Löwenzahn etwa stärkt die Magensaftherstellung, wirkt appetitanregend und krampflösend. Er kann als Tee oder Salat bei Beschwerden im Magen-Darm-Trakt eingenommen werden. Das meist verkannte Unkraut regt außerdem die Produktion der Gallenflüssigkeit in der Leber an. Die Inhaltsstoffe der Pfefferminze (v. a. Menthol) zeigen eine entspannende Wirkung auf die glatte Muskulatur des Verdauungstraktes und finden Anwendung bei krampfartigen Beschwerden im Magen- und Darmbereich sowie der Gallenblase. Außerdem helfen die grünen Blätter bei nervösen Symptomen wie Völlegefühl, Aufstoßen, Blähungen, leichten Bauchkrämpfen, Magenverstimmungen und zur Appetitanregung. Die ätherischen Öle in Rosmarin fördern den Stoffwechsel und somit auch die Bildung von Magensäften. Mit dieser Pflanze können Sie auch einem aufgeblähtem Bauch den Kampf ansagen. Artischocken helfen Leber und Galle „Die Bitterstoffe der Artischockenblätter erhöhen vor allem den Gallenfluss.