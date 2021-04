Vermisste Vierbeiner und Tiere zur Vergabe

Bunny sehnt sich nach einigen Jahren im Tierheim schon sehr nach einem liebevollen Zuhause! Der American Staffordshire Terrier-Mischling (sieben Jahre) ist Epileptiker und kann daher als Pflegehund übernommen werden. Er sucht Menschen in einer ruhigen Wohngegend, die ihm bei seinen medizinischen Problemen unterstützen und geduldig dabei helfen, alles aufzuholen was er bisher nicht gelernt hat und den Alltag ruhig zu meistern. Rückfragen im TierQuarTier unter Tel.: 01/734 1102 - 115 oder per mail an hundevergabe@tierquartier.at