MLB-Saison startet mit Fans, Ärger wegen Texas

Biden äußerte sich dagegen zurückhaltender. „Das wird nicht früh in der Saison passieren“, versicherte der 78-Jährige, obwohl in den USA schon knapp 150 Millionen Menschen das Impfangebot genutzt haben. 16,4 Prozent sind laut Angaben der US-Gesundheitsbehörde CDC vom Mittwoch bereits komplett geimpft, 29,4 Prozent haben zumindest die erste Dosis verabreicht bekommen. Trotzdem nimmt in den USA die Zahl der an einem Tag erfassten Corona-Neuinfektionen weiter zu: Mit 60.540 neuen Fällen am Dienstag meldeten die Behörden rund 7000 mehr als am gleichen Tag der Vorwoche.