Hunderte Feiernde auf Innsbrucker Promenade

In den vergangenen Tagen hatte die Polizei öfters Kontrollen an der Innpromenade durchgeführt. Beamte rückten jedoch am Mittwochabend wegen einer Vielzahl an Beschwerden über Feiernde abermals Richtung Franz-Gschnitzer-Promenade aus. Beim Eintreffen gegen 20.10 Uhr wurden hinter dem Universitätsgebäude rund 500 Personen entdeckt, die in Gruppen die Grünflächen belegten und Alkohol tranken.