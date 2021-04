Nach 18 (!) Pleiten: Buffalo schlägt Raffl-Klub

Die Philadelphia Flyers mit dem Kärntner Michael Raffl haben am Mittwochabend in der National Hockey League (NHL) eine 1:6-Niederlage bei den Buffalo Sabres kassiert. Der Ex-Klub von Österreichs ehemaligem Eishockey-Star Thomas Vanek beendete mit diesem klaren Erfolg seine historische Niederlagenserie. Die Sabres hatten zuletzt am 23. Februar gewonnen und danach 18 Spiele en suite verloren. Das war der längste NHL-Negativlauf seit Einführung des Penaltyschießens im Jahr 2005.