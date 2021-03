Künstler pflügt Baudelaire-Porträt in Acker

Baudelaire, geboren am 9. April 1821 und berühmt für die Gedichtsammlung „Les Fleurs du Mal“ (Die Blumen des Bösen), stehe mit seinen Arbeiten im Kontext zum gegenwärtigen „Notfall“, erklärte Gambarin. Der Land-Art-Künstler hatte in der Vergangenheit auch den Künstler Leonardo da Vinci (2019) und den italienischen Dichter Dante Alighieri in großen Werken abgebildet.