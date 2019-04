Künstler pflügt Da-Vinci-Selbstporträt in Acker

Der Maler, Bildhauer, Architekt und Naturwissenschaftler Da Vinci wurde 1452 geboren und starb am vor 500 Jahren am 2. Mai 1519. Die Zeichnung eines alten Mannes mit Vollbart wurde lange Zeit für ein authentisches Selbstporträt Leonardos gehalten. Jüngere Untersuchungen ergaben jedoch, dass die Skizze bereits um das Jahr 1480 angefertigt worden ist, in einer Zeit, in der Leonardo noch nicht einmal 30 Jahre alt war.