Christoph Baumgartner ist Jungstar des Jahres

Das Jahr 2020 lief für Christoph Baumgartner, sportlich betrachtet, hervorragend. Er glänzte bei Hoffenheim in der deutschen Bundesliga und in der Europa League. Dazu zeigte der Niederösterreicher auch im Nationalteam groß auf, erzielte in seinen ersten drei Länderspielen zwei Tore. Der 21-Jährige fiel aber auch durch überlegte und wohlformulierte Aussagen auf. Ein Gesamtpaket, das die Fans sehr schätzten. „Baumi“ gewann mit über 6000 Stimmen Vorsprung auf LASK-Stürmer Marko Raguz im Rahmen der „Krone“-Fußballerwahl den Pokal für den Lotterien-Jungstar, den einst auch ein David Alaba und ein Marko Arnautovic gewonnen haben.