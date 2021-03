Deutsche Grenzkontrollen zu Tirol ausgelaufen

Nach dem Hickhack in den vergangenen Tagen nun also doch: Deutschland beendete die in der Corona-Krise - insbesondere wegen der Südafrika-Mutation - eingeführten stationären Grenzkontrollen zu Tirol. Jene zu Tschechien werden hingegen um weitere 14 Tage verlängert. Das teilte der deutsche Innenminister Horst Seehofer (CSU) am Dienstag in Berlin mit.