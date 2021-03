Grenzkontrollen zu Tirol gehen zunächst weiter

Die deutschen Kontrollen an den Grenzen zu Tirol sind am Sonntag in der Früh trotz veränderter Risikoeinstufung durch das Robert Koch-Institut weitergegangen. Es gebe aktuell keine Veränderung zum Samstag, sagte ein Sprecher der deutschen Bundespolizei am Vormittag. Das RKI hatte am Freitag bekannt gegeben, ab Sonntag 0 Uhr Tschechien und Tirol nicht mehr als Virusvariantengebiete einzustufen, sondern nur noch als Hochinzidenz- bzw. „normales“ Risikogebiet.