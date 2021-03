„Fensterln“ in Linz führte zu Polizeieinsatz

Am 28. März gegen 22 Uhr wurden zwei Polizeistreifen in Linz zu einem Wohnhaus gerufen, weil dort vermeintlich jemand eingebrochen sei. Der Anrufer teilte den Beamten mit, dass er von seiner Wohnung aus beobachtet habe, wie ein dunkel bekleideter Mann über ein Fenster in die gegenüberliegende Wohnung eingedrungen sei. Nachdem die Polizisten keine Einbruchsspuren feststellen konnten, nahmen sie mit vermeintlich anderen Hausparteien Kontakt auf.