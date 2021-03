Corona-Denunziant schickte Wirt Polizei ins Lokal

„Es ist einfach unglaublich. Die Gesellschaft ist so dermaßen gespalten – langsam werden wirklich alle verrückt.“ Michael Fallnhauser ist außer sich. Was den Chef des „Café Leichtsinn 2.0“ in Bad Vigaun dermaßen in Rage bringt? Der Gastronom bat dieser Tage seine Angestellten zu einer Besprechung in das Café. Künftig gibt es im Leichtsinn Speisen zum Mitnehmen. Es galt letzte Details zu besprechen. Plötzlich stand die Polizei in Fallnhausers Lokal: „Wir waren komplett perplex.“