Dreharbeiten mit Oscar-Flair in Salzburg

Ein Junge, der sich durch ein „geheimes Portal“ in eine Fantasy-Welt verirrt? Diese Idee ist zwar nicht mehr taufrisch, „funktioniert“ in der Welt der großen Kinofilme aber nach wie vor. Ältere Semester erinnern sich an die „Unendliche Geschichte“ oder die „Chroniken von Narnia“, die Jüngeren eher an einen gewissen „Harry Potter“. Jetzt wird auch Mozarts „Zauberflöte“ in diesem Stil verfilmt, mit dem berühmten Opernstoff als modernem Fantasy-Spektakel.