Ibiza-U-Ausschuss wird um drei Monate verlängert

„Dass wir noch nicht fertig sind“, liege an der Blockade durch die ÖVP, so Krisper. Diese versuche etwa mit „sinnlosen Ladungen“ und der Verzögerung bei der Aktenlieferung die Arbeit des U-Ausschusses zu behindern. „Wir können aber nicht aufhören, wenn es für die ÖVP unangenehm wird.“ Im Laufe des U-Ausschusses habe sich nämlich der Fokus von der FPÖ in Richtung ÖVP verschoben. „Ja es war die FPÖ, die auf Ibiza war“, so Krisper: Aber es habe sich gezeigt, dass die ÖVP mitten drin steckt und einiges zu verbergen habe, was sich nicht zuletzt an der Verhinderung durch die ÖVP auf der Ermittlungsebene zeige.