Kurz: Drittel der Staaten für gerechte Verteilung

Österreich profitiere von einer gerechteren Verteilung und einem guten Impffortschritt in den Nachbarländern auch dadurch, dass dann die Gefahr, dass weitere Mutationen entstehen und „zu uns hereinschwappen“, minimiert würde, so Kurz. Und einige der am massivsten betroffenen Länder - wie Tschechien, Slowenien, die Slowakei, aber auch Kroatien - seien eben in der Nachbarschaft Österreichs. Wichtig sei, dass es zu einem Ausgleich komme, denn die EU-Kommission habe immer davon gesprochen, dass 70 Prozent der Erwachsenen in der EU bis Sommer geimpft werden.