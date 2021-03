120 Jahre und keine Geburtstagsfeier für Simmering

1901 wurde der 1. SC Simmering gegründet und ist somit derzeit der drittälteste Klub in Österreich. Am 8. März 2021 feierten die Had-Kicker ihren 120. Geburtstag. Allerdings nicht wie geplant mit einer großen Party auf der Had, sondern zu Hause mit Video-Grußbotschaften aus ganz Österreich. Obmann Miroslav Sraihans war jetzt bei uns beim fan.at-Fußballtalk zu Gast und erzählte uns viele Geschichten der Simmeringer Klubgeschichte.