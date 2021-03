Doppelt so viele rassistische Vorfälle im Internet

Für ZARA-Geschäftsführerin Caroline Kerschbaumer belegen die Zahlen nicht unbedingt einen Anstieg an Rassismus im Land: „Wir würden sagen, dass das Bewusstsein gestiegen ist“, erklärte sie bei der Präsentation des ZARA-Rassismus-Report 2020 am Donnerstag in Wien. Als mögliche Gründe dafür nannte ZARA die Corona-Pandemie, die Black Lives Matter-Bewegung sowie das Attentat im November in der Wiener City.