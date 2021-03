Spitzenspiel Leipzig gegen Bayern droht Absage

Die Austragung des Spitzenduells der deutschen Fußball-Bundesliga zwischen RB Leipzig und Tabellenführer Bayern München ist fraglich. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) wollte sich am Dienstag nicht festlegen, ob die Partie wie geplant am 3. April ausgetragen werden kann. „Das werden die nächsten Tage zeigen, ob das so ist“, sagte Kretschmer. Hintergrund sind die von der Ministerpräsidentenkonferenz beschlossenen Ruhetage über Ostern vom 1. bis 5. April.