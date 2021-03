Den Bauern fehlen wieder hunderte Erntehelfer

Grenzen noch offen

Im Vorjahr wurden Saisonarbeiter aus der Ukraine und dem Kosovo eingeflogen. Heuer sind die Grenzen offen - aber Corona spielt weiter eine Rolle. „Zur berufsbedingten Einreise brauchen die Arbeiter einen negativen Test, müssen nicht in Quarantäne“, sagt Hamedinger. „Das ist für Arbeiter wie für Manager gleich.“ Er hält die heimischen Landwirte an, nach der Ankunft die Arbeiter vor Ort noch einmal testen zu lassen. „Sie sollen in den ersten Tagen auch nicht herumfahren, sondern am Betriebsgelände bleiben.“ Jeder Landwirt hätte größtes Interesse daran, dass keine Coronafälle auftreten.