Doppel-Sieg für Marita Kramer in Nischnij Tagil

Dreikampf um Kristall

Damit ist vor dem Weltcup-Finale in Tschaikowski für Spannung gesorgt. Das aktuell beste Trio im Weltcup liefert sich einen Dreikampf um die große Kristallkugel, Kramer ist aber freilich vor den beiden letzten Einzelwettkämpfen in Russland nicht Topfavoritin. Auch ein Teambewerb steht noch auf dem Programm. Kramer führt nach zwei Siegen in der in Russland ausgetragenen „Blue Bird Tour“.