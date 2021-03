Klagenfurt gewann turbulente Partie gegen Steyr

Austria Klagenfurt hat in einem turbulenten Spiel den Anschluss an die Top-3 in der 2. Liga gehalten! Die Kärntner siegten am Samstag im Heimspiel gegen Vorwärts Steyr mit 2:1 (1:1). Alex Timossi Andersson (7.) und Markus Pink (61.) trafen für die Mannschaft von Peter Pacult, die das Spiel nach Ausschlüssen von Andersson (69.) und Kwabe Schulz (82.) nur zu neunt und mit viel Zittern beendete.