Mozarteum sperrt Studenten aus

Trotz erlaubtem Kleingruppen- und Einzelunterricht konnten Covid-Cluster an der Kunstuni dank Zutrittsbeschränkungen und Hygienemaßnahmen lange vermieden werden. Warum es jetzt dennoch 30 Infizierte gibt, darüber wird intern heftig gestritten. Die Rede ist von „undisziplinierten Studenten“ und „zunehmender Sorglosigkeit“ - gerade weil es so lange gut gegangen ist. Auf der anderen Seite wird ein „Versagen der Führung“ gegenüber nachlässigen Lehrern kritisiert - bis hin zu Rücktrittsaufforderungen an die Adresse von Rektorin Elisabeth Gutjahr.