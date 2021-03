Über 1100 Kärntner Teams sind heiß auf Tennis!

In den Kärntner Tennis-Ligen gibt es heuer ein Rekord-Ergebnis bei den Nennungen. Ab 10. Mai schlagen in acht Spielklassen (Landesliga A bis 6. Klasse) ganze 147 Mannschaften mehr als noch im Vorjahr auf. Ganz oben ist die Jagd auf Fresach und Stefan Koubek eröffnet. Neu in der Landesliga sind drei Vereine aus dem Bezirk St. Veit.