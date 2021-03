Liensberger krönt Traumsaison mit Kristall

Vor allem die Konstanz war für Liensberger auschlaggebend. Acht der neun Weltcup-Slaloms beendete sie auf dem Podest. Ihre schlechteste Platzierung war Rang vier in Jasna. Deswegen reichen am Ende auch „nur“ zwei Siege zur Kristallkugel. Nach ihrem Weltmeistertitel im Slalom in Cortina scheint der Knoten für die 23-jährige geplatzt zu sein. Die letzten beiden Rennen in Aare und Lenzerheide entscheid sie für sich.