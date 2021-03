Amazon will erstmals Bollywood-Film produzieren

Große Streaming-Plattformen wie Netflix, Amazon und Disney haben in der Vergangenheit ihre Präsenz in Indien verstärkt. Das Land mit rund 1,3 Milliarden Einwohnern ist ein großer, aber hart umkämpfter Markt. Die Corona-Pandemie hat den Plattformen auch in Indien einen großen Zuwachs an Nutzern beschert.