Ehemaliger Vizechef ist jetzt der Bürgermeister

Die Covid-Krise werde, so Antolitsch, die Finanzen der Gemeinde wohl noch einige Jahre belasten: „Wir müssen uns deshalb auf wesentliche Projekte konzentrieren.“ Erfreulich sei, dass der Radweg R3C fertiggestellt und die Lücke beim Gemeindeamt geschlossen werde. Außerdem möchte Antolitsch den Busverkehr in der Gemeinde ausbauen und an den Bahnhof anbinden.