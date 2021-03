Brutalo-Kick! Slavia-Goalie bewusstlos vom Feld

Es war in der 61. Minute und wirklich schlimm anzusehen: Roofe versucht einen langen Ball abzufangen, er springt in den Strafraum und trifft Slavia-Keeper Kolar mit den Stollen ungebremst im Gesicht. Kolar sackt sofort bewusstlos zusammen, er blutet am Kopf. Seine Mannschaftskollegen winken hektisch die Betreuer herbei.