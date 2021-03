Ab 21 Uhr LIVE: Europa-League-Spätspiele im Ticker

Der Achtelfinalschlager der Fußball-Europa-League verspricht auch im Rückspiel große Spannung. Wenn AC Milan und Manchester United am Donnerstag (21.00 Uhr) in Mailand aufeinandertreffen, gilt nach dem 1:1 im Hinspiel keines der beiden Teams als klarer Favorit. Im Gegensatz zum ersten Aufeinandertreffen in der Vorwoche könnte diesmal Milans lebende Stürmerlegende Zlatan Ibrahimovic gegen seinen Ex-Klub (2016 bis 2018) mit von der Partie sein. Zudem noch: Glasgow Rangers - Slavia Prag, Villarreal - Dynamo Kiew, Ajax gegen Young Boys. Mit dem krone.at-Liveticker verpassen Sie nichts.