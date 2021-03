SchoolFox knackt Schallmauer von 1 Million User

Mehr als 1 Million User an 6000 Schulen

So seien viele Schulen und Kitas, die bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie verhalten auf die Digitalisierung reagiert haben, aufgesprungen „und haben es nicht bereut“, ergänzt Co-Geschäftsführer Stefan Siegl. Mit der Kommunikation via SchoolFox konnten „alle am Schulleben Beteiligten jederzeit informiert werden. Und auch der Fernunterricht wurde auf der SchoolFox-Plattform ermöglicht und das DSGVO-konform. Allein in den ersten drei Monaten seit dem ersten Lockdown haben sich unsere Userzahlen verdoppelt. Heute feiern wir über 1 Million User in fast 6000 Schulen“, freut sich Siegl.