Im Corona-Jahr ging Kriminalität deutlich zurück

Der Trick ist uralt, nur das digitale Medium neu: Der Pensionist hatte auf Facebook auf das Posting einer schwerkranken, reichen Dame in Kanada, die einen Erben für ihr Vermögen suchte, reagiert. Aus Mitleid kommentierte der 55-Jährige den Beitrag. Am nächsten Tag schrieb ihn die Frau per Messengerdienst an und teilte ihm mit, dass er der Auserwählte für das Erbe sei – immerhin 115.000 Euro