WHO bleibt bei ihrer Empfehlung von AstraZeneca

„Die WHO ist der Meinung, dass die Vorteile die Risiken überwiegen“, teilte die Organisation am Mittwoch in Genf mit. Eine WHO-Expertin hat Sorgen über etliche Fälle von Blutgerinnseln nach Impfungen mit dem Corona-Mittel von AstraZeneca zu zerstreuen versucht. Selbst wenn eine Verbindung zu dem Vakzin nachgewiesen werden sollte, sei das medizinische Phänomen „sehr selten“, erklärte Kate O‘Brien, Chefin der Abteilung für Immunisierungen und Impfstoffe, am Mittwoch in Genf. Da könnten sich die Menschen sicher sein.