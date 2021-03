Israelischer Präsident Rivlin zu Besuch in Wien

Am Mittwoch hat der israelische Staatspräsident Reuven Rivlin zum ersten Mal seit Beginn seiner Amtszeit 2014 offiziell Wien besucht. Sein österreichischer Amtskollege Alexander Van der Bellen empfing Rivlin in der Hofburg. Van der Bellen lobte die „starke, freundschaftliche Beziehung“ zwischen Israel und Österreich, sprach aber auch die „besondere Beziehung“ und die Verantwortung Österreichs während der Shoah an.