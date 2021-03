Gezielte Maßnahmen: Wohnen soll leistbar bleiben

„Möglichst viele Menschen sollen eine Wohnbauförderung in Anspruch nehmen können. Aus diesem Grund haben wir im vergangenen Jahr, aber auch schon heuer, zahlreiche Verbesserungen auf den Weg gebracht“, schildert die Tiroler Landesrätin Beate Palfrader. Für den Bezirk Lienz wurden für den Zeitraum Jänner bis März 2021 rund 1,8 Millionen Euro an Wohnbaufördermittel zugesichert. Davon gehen etwa 800.000 Euro in Neubauten und eine Million Euro in Sanierungen.