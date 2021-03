NÖ: Frühwarnsystem soll Corona-Abriegelung trotzen

Land kauft neue Tests um 20 Millionen Euro an

Auch um dem steigenden Bedarf an Testkapazitäten bis zum Sommer weiter gerecht werden zu können wird jetzt investiert. Insgesamt 20 Millionen Euro werden von Seiten des Landes in den Ankauf von fünf Millionen Antigen– und Nasenbohrer-Tests investiert. Letztere sollen demnächst auch in den Teststraßen in Wiener Neustadt eingesetzt werden. Weitere 12,8 Millionen Euro fließen in die Errichtung und Vorfinanzierung von Impfstellen. „Wir leisten damit einen bedeutenden Beitrag zur Pandemiebekämpfung“, weiß Königsberger-Ludwig.