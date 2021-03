Testpflicht für andere NÖ-Regionen rückt näher!

In den Spitälern, aber auch bei den Behörden wird die Corona-Lage aktuell genau verfolgt - und immer öfter auch zum Rechner gegriffen. Denn bleibt der Inzidenzwert in heimischen Bezirken eine Woche lang über dem Wert von 400, treten - wie in Wiener Neustadt, verpflichtende Ausreisetests in Kraft. Fast eine Handvoll Bezirke ist derzeit direkt bedroht. Bereits seit vier Tagen über dem Wert liegt Wiener Neustadt-Land (421,4), gefährlich nahe an dem Wert ist man aber auch in den Bezirken Neunkirchen (361,3), Baden (301,2) und Waidhofen an der Thaya (307,6).