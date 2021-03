Facebook-„Sexpresser“ muss 75 Jahre hinter Gitter

Wie „engadget“ berichtet, hatte Hernandez eine Kombination aus dem anonymen Tor-Browser und Tails, einem auf Privatsphäre fokussierten Betriebssystem genutzt, um seine wahre Identität und den eigenen Standort zu verschleiern. Über ein manipuliertes Video, das eine Sicherheitslücke in dem Betriebssystem ausnutzte, gelang es dem FBI letztlich jedoch, an Hernandez‘ tatsächliche IP-Adresse zu gelangen. Hilfe bekam die US-Bundespolizei dabei von Facebook: Das soziale Netzwerk hatte eine Cybersecurity-Firma für die Entwicklung eines sogenannten Exploits bezahlt, der die Sicherheitslücke in Tails ausnutzte, und diesen über einen Mittelsmann an das FBI weitergegeben.