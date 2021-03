Bus rutschte in Vorarlberg 20 Meter über Abhang ab

Aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse kam am Montag ein Stadtbus auf dem Bödele in Dornbirn ins Schleudern und rutschte daraufhin 20 Meter über die Böschung. Glücklicherweise befanden sich keine Fahrgäste im Bus - die Lenkerin konnte leicht verletzt von der Feuerwehr aus ihrer Notlage befreit werden. Auch in Laterns geriet ein Pkw von der schneebedeckten Fahrbahn ab.