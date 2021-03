Brand in Rechenzentrum: Viele Daten für immer weg

Vergangene Woche brannte es bei Europas größtem Cloud-Anbieter OVHCloud in Frankreich. Zwei von vier Serverhallen in Straßburg waren betroffen, eine brannte ganz nieder. Das betraf bis zu 16.000 Kunden, teilte OVH mit. Laut Medienberichten gingen 3,6 Millionen Webseiten kurzzeitig offline. Zahlreiche Kunden verloren unwiederbringlich all ihre Daten. Denn Backups gab es bei OVH nur gegen Extragebühr - die viele aus Kostengründen einsparten.